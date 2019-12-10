شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك في افتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، للمشاركة في افتتاح فرع جديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالشارقة، بحضور كل من صاحب الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم إمارة الشارقة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، أن هذا الفرع يعد الأول من نوعه للأكاديمية بمنطقة الخليج العربى، وأن افتتاحه يعكس نجاحًا لها في بناء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية، مضيفًا أن الأكاديمية هي إحدى المنظمات العربية وتعد الذراع التعليمى والفنى للجامعة العربية، وأن توسعها يمثل قصة نجاح حقيقية، ويعكس ما يمكن أن يفضى إليه العمل العربى المشترك من ثمار إذا ما جرى على أساس علمى وبروح تشاركية حقيقية.

وأكد المصدر أن الأكاديمية حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة، وخاضت في مجالات تقع في القلب من الاقتصاد العالمى المعاصر، وهى الاتصالات والمعلومات، وأخذت على عاتقها مهمة ليس هناك ما يفوقها من حيث الأهمية والخطورة وهى تكوين الكادر العربى، مضيفًا أن مشاركة الأمين العام في حفل افتتاح الفرع الجديد تعكس اهتمامه بدعم الأكاديمية، لمواصلة مسيرة التطوير والتوسع على الصعيد العربى، كما تعكس ما يكنه من تقدير خاص للشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة.