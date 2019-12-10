شكرا لقرائتكم خبر عن لضبط المحليات.. إحالة 380 موظفًا إلى النيابة الإدارية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تمت إحالة 380 موظفا إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم لتقصيرهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «ام بي سي مصر» الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، أنه تم التنسيق مع كافة المحافظين للقيام بزيارات مفاجئة على موظفي المحليات ومتابعة ملف النظافة في شوارع الجمهورية والتأكد من رفع القمامة.

وأوضح أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوى النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير.