شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2019- 2020) لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بالثغر، وكذلك الشهادات المحلية، على أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، وتبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في الثلاثين من الشهر ذاته.
وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، بحسب بيان، الثلاثاء، إن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية تبدأ في التاسع من يناير المقبل، على أن تختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في السادس عشر من يناير وتنتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر.
كانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية والتي تبدأ في الحادي عشر من يناير 2020 على أن يكون امتحان الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية والصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.
ولشار الديب إلى ان مديرية تعليم الإسكندرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وأصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات وإرسال التقارير أولا بأول، وألا تحتوى الامتحانات على أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس.
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