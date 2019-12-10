شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: منتدى شباب العالم يتبنى لأول مرة أثر تغير المناخ على الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار الوزارى رفيع المستوى، بشأن الحفاظ على التراث الثقافى والطبيعى فى مواجهة التغيرات المناخية، والذى دعت إليه اليونان بشأن المبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الثقافى والطبيعى فى مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث أكدت فى كلمتها أن منتدى شباب العالم سيتبنى لأول مرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، قضية أثر تغير المناخ على الإنسانية ودور الشباب فى المساهمة فى الجهود الدولية لمواجهة أثار تغيرات المناخ.

وأوضحت فؤاد، أن مصر لديها اللجنة الوطنية للتراث العالمى والتى تضم العديد من الجهات التى تعمل لحماية التراث المصرى العالمى كما تضم أيضا فى عضويتها وزارة البيئة مؤكدة أننا بدأنا حوارا حول تاثير تغير المناخ على مواقع التراث العالمى.

Advertisements

وأضافت وزيرة البيئة، أن منتدى الشباب القادم سيقام خلال أيام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، وسوف يتبنى لأول مرة قضية أثر تغير المناخ على الإنسانية وفتح حوار مفتوح مع شباب العالم حول ذلك لإيمان القيادة السياسية المصرية بأهمية وخطورة قضية تغير المناخ وقوه الشباب فى دفع عجلة الجهود الدولية للتصدى لآثار تغير المناخ ودفع مسارات التنمية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى التأثير القوى للتغيرات المناخية على التراث الثقافى فى منطقة الحضارات القديمة وخاصة مصر واليونان لما له من أثر عليها، كما أوضحت أن التغيرات المناخية تؤدى إلى تأثير على سبل العيش المستدام وعلى التركيبات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات، كما أن التأثير يمتد من شمال إلى جنوب مصر لذا فيجب الاهتمام بالتمويل اللازم للمشروعات التى تعمل على الحفاظ على الموروثات الثقافية والطبيعة والتركيز عليها.