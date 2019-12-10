شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية خلال تفقده استعدادات منتدى أسوان للسلام: يقظة وجاهزية وانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جولة ميدانية بنطاق مدينة أسوان اطلع خلالها على استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين المنعقد بمدينة أسوان، خلال الفترة من 11 إلى 12 الجارى، حيث تفقد خلالها عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه وزير الداخلية خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للمترددين على محافظة أسوان بوجه عام بما يحقق أداء المهام الأمنية بكل حزم وحسم.

وأشاد وزير الداخلية خلال جولته بالانضباط فى الأداء، والروح المعنوية المرتفعة لدى القوات، وما تلاحظ له من التنسيق الفعال والتعامل والتكاتف بين جناحى الأمن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تحقيق الهدف الواحد والمشترك.

وأكد وزير الداخلية أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظة والتزام وجاهزية وانضباط، يُبرهن على أن رجال الشرطة لا يألون جهدا فى تحمل مسئولياتهم الوطنية، انطلاقاً من حرصهم على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإبراز الوجه الحضارى المتميز لمصر باعتبارها واحة للأمن والأمان.

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اللواء محمود توفيق



جانب من الجولة



وزير الداخلية يتفقد القوات