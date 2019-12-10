شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. "قطر لا تريد الصلح" ترند على تويتر لفضح نظام الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، تصدر هاشتاج "قطر لا تريد الصلح" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وسط مشاركة كبيرة من رواد تويتر.

وعبر المغردون من خلال الهاشتاج عن وجه نظرهم، حيث قالت هيتان الصادق: "القطريين هم من قطعوا صلة الرحم بأفعالهم الإرهابية كيف تريدوا الصلح بهذه الأفعال الإجرامية".









وأضافت نادين: "قطر تحاول أن تصدر للإعلام أنها تحاول أن تصطلح مع السعودية فى حين أن كل الشخصيات القطرية تهاجم السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعى فما هذا الانفصام الفكرى"، وكتبت يسرا: "تميم أكبر داعم لتلك الجماعات الإرهابية فبالطبع هم الأقرب".

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وكتب سعد: "قطر تسعى لتكون دولة عظمى على حساب دماء الأبرياء وما هى إلا دويلة صغيرة"، وقالت ذكية :" شخص فاسد وإرهابي لا يتوقع منه الصلح".