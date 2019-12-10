"الزراعة": فتح باب سداد رسوم معاينة تقنين أراضى وضع اليد نهاية ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، فتح باب سداد رسوم معاينات تقتين أراضى وضع اليد حتى نهاية ديسمبر الجارى. قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على ما انتهت اليه لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها الدورى رقم 120 يوم الاثنين الموافق 25/11/2019 قد تقرر فتح باب تلقى رسوم المعاينة حتى 31/12/2019 وذلك للأفراد والشركات الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يسددوا رسوم المعاينة. فيما ناشدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، المواطنين سرعة سداد الرسوم خلال المدة المحددة حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.

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