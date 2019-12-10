شاهد فى دقيقة.. محطة بنبان عاصمة الطاقة الشمسية فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويحتفل العالم بدخول محطة بنبان للطاقة الشمسية للخدمة، لافتتاحها رسميا كأكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، فى ظل شراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ومن المنتظر أن يتم الافتتاح على هامش المشاركة فى منتدى السلام والتنمية المستدامة المقام فى أسوان يومى 11 و12 ديسمبر الجارى. ونوضح عددا من المعلومات الهامة عن مجمع بنبان العالمى للطاقة الشمسية فى السطور التالية:- ‪ ‬ - يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء. - تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات طاقة نظيفة لا تسبب أى تلوث. - بدأ تأسيسها فى عام 2017 وانتهت فعليا فى أكتوبر الماضى. Advertisements - الكهرباء المنتجة الأرخص مقارنة بالمصادر التقليدية كالديزل والفحم. - المحطات الشمسية فى بنبان لا تتأثر بالتقلبات الجوية - عمر المحطة الافتراضي 20 عاما، يتم إحلالها وتجديدها خلال هذه المدة - تتم صيانة دورية لمحطات الطاقة الشمسية كل عام لزيادة قدرتها. - تبلغ استثمارات المشروع ملياري دولار بمشاركة القطاع الخاص - يوفر 10 آلاف فرصة عمل ويضم عددا محدودا من الخبراء الأجانب.

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