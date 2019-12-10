شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. الحكومة تحدد 4 حالات لمنح الجنسية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجنوب أفريقى، وتحديد الحكومة لـ 4 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وتسلم الأهلي خطاب فسخ عقد كهربا مع ناديه.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الحكومة تحدد 4 حالات لمنح الجنسية للأجانب.. شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أو إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بما لا يقل عن 400 ألف دولار.. وتوافق على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

قمة مصرية- جنوب أفريقية بقصر الاتحادية.. بحث التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية و ممر القاهرة - كيب تاون.."رامازوفا" يشيد بالقيادة المصرية الحكيمة والفاعلة لدفة العمل الأفريقى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

الحكومة تخصص 238 مليون جنيه لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، وذلك بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ.

نيابة النقض توصى برفض طعن النيابة فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

إنفوجراف.. مصر تتقدم 6 مراكز بمؤشر الأمن الغذائى العالمى

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط مت خلاله الضوء على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، واحتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي.

الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم الشهرى لـ -0,5% والسنوى يسجل 2,7%.. توافق على إنشاء هيئتى "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفية الإنجيلية"..وتنظيم منح الجنسية للأجانب مع توافر حالات منها شراء عقار مملوك للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة العديد من القضايا ذات الأولوية، سعياً لدفع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة حالياً والنهوض بمستوى أداء جميع القطاعات.

أسوان تتجمل لاستقبال ضيوف منتدى السلام.. لافتات ترحيب وأعلام الدول تزين المدينة السياحية.. المحافظ لـ"الخليج 365": سعيد بأول تكليف بعد حلف اليمين.. والرئيس يكرم مدينة الجنوب لاختيارها مقراً لانعقاد المؤتمر

ساعات قليلة متبقية على انطلاق فاعليات منتدى أسوان الدولى للسلام والتنمية المستدامة، والذى يقام بمدينة أسوان، خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء وقادة دول العالم.

الرئيس السيسي يفتتح غدا منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

تنطلق غدًا، الأربعاء، النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى مدينة أسوان (عاصمة الشباب الأفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا يختتمون اجتماعاتهم فى واشنطن.. يتفقون على الاجتماع مرة أخرى 13 يناير المقبل.. ويعربون عن تقديرهم للولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى

اختتم وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان واثيوبيا، اجتماعاتهم التى عقدت فى العاصمة الامريكية واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، لاستكمال النقاشات الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتقييم ما تم فى الاجتماعات السابقة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر فى 13 يناير المقبل فى واشنطن لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة فى الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مشترك.

البرلمان يعلن استدعاء طارق شوقى لمناقشة مشكلات أولياء أمور بالمدارس الخاصة

أعلن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التى يعانى منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، لافتاً إلى أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لبحث تلك المشكلات.

مصر تتجه للعالمية.. ”الخليج 365” داخل منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية.. الانتهاء من تنفيذ أطول برج فى أفريقيا 2022.. نائب وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ كامل الأبراج منتصف 2022.. وبرج الأيقونة طوله 345 مترًا

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"الخليج 365" كانت له جولة داخل منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة برج الأيقونة والذي يعد أطول برج في أفريقيا، بطول 345 مترًا.

فيديو.. أحكام تاريخية فى الجزائر على 17 من نظام بوتفليقة بقضية السيارات.. السجن 15عاما لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.. و12 سنة لـ عبد الله سلال.. ومن 10 لـ 20 عاما لثلاثة وزراء صناعة.. و5 سنوات لنورية زرهونى

أصدرت محكمة فى العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بلغ أقصاها عشرين عاما، بحق عدد من المسئولين السابقين فى البلاد على خلفية تهم الفساد.

الديمقراطيون يعلنون رسميا توجيه اتهامين لترامب فى قضية العزل

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر بنود العزل ضد الرئيس ترامب، وهى الاتهامات التى توجه للرئيس وستوجب فى حال إقرارها فى مجلس النواب محاكمته فى مجلس الشيوخ.

جمعية حرية التعبير: حجب 288 ألفا و310 مواقع فى تركيا أخر 14 عامًا

أعلنت جمعية حرية التعبير فى تركيا، عن التقرير الذى أعدته حول حظر مواقع الإنترنت؛ إذ كشفت حجب 288 ألف و310 مواقع في تركيا، فى آخر 14 عامًا. وكانت مواقع الأخبار الكردية واليسارية صاحبة النصيب الأكبر من الحظر.

صور.. زاهى حواس يزور الخليج 365 ويكشف أسرارا جديدة عن التاريخ الفرعونى

زار عالم الآثارالكبير الدكتور زاهى حواس، مقر ”الخليج 365”، وذلك للتحدث في ندوة عن تاريخ وأسرارالحضارة الفرعونية.

الأرصاد: طقس الغد دافئ على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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قائمة الأكثر تأثيرا وتفاعلا على تويتر × 2019.. محمد صلاح والنادى الأهلى وفتحى وشيكابالا على رأس القائمة فى مصر.. تغريدات محمد بن راشد وهزاع المنصورى تتصدر الإمارات.. وبافيتيمبى جوميز وسامى الجابر بالسعودية

كشف موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تقريره السنوي، قائمة التغريدات الأكثر انتشارا والأعلى تفاعلا في مجموعة من الدول العربية كمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، حيث تضمنت القائمة العديد من الشخصيات العامة في الدول الثلاث مثل محمد صلاح وحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، وغيرهم من الشخصيات، التي كان لها تأثيرا واضحا فى العام 2019، وذلك تحت هاشتاج "حدث_فى_2019"

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