3 سيارات إطفاء تُخمد حريق داخل مدرسة عمرو بن العاص في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل دون إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها، دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.