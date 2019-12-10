محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل دون إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل.
على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها، دون إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 سيارات إطفاء تُخمد حريق داخل مدرسة عمرو بن العاص في فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.