"أنا اللي قتلتها".. عامل يتخلص من زوجته بـ8 طعنات في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل زوجته، في منطقة بولاق الدكرور.

كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة ملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لشهود العيان، وذكروا أن المتهم بعد مقتله لزوجته وقف أمامهم مرددًا "أنا اللي قتلتها"، فأسرع عدد من الأهالي بنقل السيدة إلى مستشفى القصر العيني لكن قبل وصولها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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البداية عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى "القصر العيني" مفارقة الحياة، نتيجة إصابتها بـ8 طعنات.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم زوج المجني عليها، وأنه مدمن للمخدرات، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، والتي أمرت بقاراها المتقدم.