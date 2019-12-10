"برلمانية النور": موظفة الثقافة المنتقبة رفضت تدخلنا في أزمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

علق النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على واقعة استبعاد الموظفة المنتقبة بقصر ثقافة كفر الدوار، بقوله:" أنا زعلان من المجتمع والتنمر الذي تم ضد المنتقبة ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الموجهة لوزيرة الثقافة، حول تدنى مستوى دور مراكز الثقافة فى نشر الثقافة بين المواطنين.

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وأضاف: "الموظفة المنتقبة رفضت تدخلنا كحزب النور وأكدت احترامها لقرارات قياداتها بالوزارة"، متابعا: "المشكلة كأننا نقول للمنتقبات عيشوا برة مصر".

كانت وزارة الثقافة استبعدت الفنانة التشكيلية منى القماح من منصبها، كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد الجدل بشأنها ارتدائها النقاب.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة تشرف على 14 قطاعًا بالوزارة، تبدأ من المجلس الأعلى للثقافة حتى مكتبات الطفل، وهو ما يجعلها بمثابة رئيسة وزراء 14 وزارة لو تم تفعيلها ستختلف الرؤية الثقافية فى مصر، مشددا على أنه يجب أن تقوم تلك القطاعات ال14 من ثباتها العميق والنوم والكسل والملل غير العادى.