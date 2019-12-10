أخبار مصر | "جنوب سيناء" توزع نشرات عن معالمها على المشاركين في منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنوب سيناء" توزع نشرات عن معالمها على المشاركين في منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت محافظة جنوب سيناء، كتيبات، وC.D، ونشرات تضم معلومات عن جنوب سيناء، وأنشطتها السياحية، باللغة العربية، وعدد من اللغات الأجنبية ، لتوزيعها علي الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم.

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كما رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بمركز العمليات، للعمل علي مدار 24 ساعة، وتلقي تقارير مجلس المدن والمديريات، وإعداد تقرير يومي عن الحالة الأمنية بالمحافظة، والعرض والإبلاغ عن أية حوادث لغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وقطاع الأزمات برئاسة مجلس الوزراء.

وايضا تم تشكيل فريق متكامل، يضم مندوب من جميع الجهات، والمديريات الخدمية بالمحافظة في مركز العمليات وإدارة الأزمات بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، للاتصال الفوري بقيادات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ، وذلك خلال فترة انعقاد المنتدى.