أخبار مصر | السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر.

وكتب الرئيس عبر حسابه بموقع تويتر: "سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.