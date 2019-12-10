أخبار مصر | وزيرة الثقافة من البرلمان: زودنا عدد الرقباء العاملين في جهاز الرقابة على المصنفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الثقافة من البرلمان: زودنا عدد الرقباء العاملين في جهاز الرقابة على المصنفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تتخذ إجراءات لمواجهة انتشار الجريمة بين الشباب والأطفال، من خلال قطاع قصور الثقافة ومركز تنمية المواهب في المحافظات وإعادة المسابقات الخاصة بالأطفال التي كانت متوقفة منذ مدة طويلة، بهدف الحفاظ على المجتمع.

وحذرت الوزيرة، من خطورة بعض مواقع التواصل الاجتماعي ونحاول وضع ضوابط لهذا الأمر، مؤكدة أن الوزارة زودت عدد الرقباء العاملين فى جهاز الرقابة على المصنفات، مشيرة إلى أن مشاهد العنف في الأفلام تضائلت بشكل كبير، وتابعت: "لو عملنا مقارنة سريعة بمشاهد العنف والبلطجة في الأفلام منذ بداية التسعينات وحتى الآن، سنجد أنها تراجعت بشكل كبير".

وأكدت الوزيرة، أنه بعد قرار التصنيف العمري سنجد أن عدد الأفلام التي شهدت مشاهد عنف في 2009 عددها 12 فيلما، ولكنها تراجعت في 2019 أصبح عددها 5 أفلام".

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ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

