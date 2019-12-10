أخبار مصر | مرتضى منصور: "إزاى تتعرض أفلام في المهرجانات من إنتاج قطري"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: "إزاى تتعرض أفلام في المهرجانات من إنتاج قطري"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، انتقد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، انتشار أفلام الجريمة والتى تتضمن مشاهد فيها إيحاءات جنسية وملابس شبه عارية، واصفا اياها بـ"الهابطة"، وذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، مُتعلقة بضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية.

وحول مهرجان الإسكندرية، تساءل منصور: "هل هناك تطبيع ثقافى فنى مع تركيا وقطر؟"، وتابع:"ازاى تتعرض أفلام فى المهرجان من إنتاح فنى قطرى، فين الرقابة"؟.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".