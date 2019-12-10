أخبار مصر | بسبب اختلاسات مالية.. كواليس "خناقة" قيادات التنظيم الاخواني في تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب اختلاسات مالية.. كواليس "خناقة" قيادات التنظيم الاخواني في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن جففت الأجهزة الأمنية المصرية مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين " الإرهابية " من شركات وأفراد ومؤسسات اقتصادية، اتجهت الجماعة للاعتماد على مصادر أخرى للتمويل منها المنح من الدول الداعمة للإرهاب مثل تركيا وقطر وغيرها، وكذلك سبوبة المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجماعة في الدول الأوروبية للحشد ضد الدولة المصرية، وكذلك أموال التبرعات تحت مسميات الإغاثة لدعم العناصر الاخوانية سواء بداخل مصر أو الهاربة في الخارج، ولذلك نشبت عدة خلافات بين قيادات التنظيم الإخواني حول أوجه صرف أموال التنظيم والتي يتحكم بهم قيادات الجماعة دون ضبط أو ربط وكذلك الأموال المخصصة لدعم القنوات الإخوانية في الخارج والتي طالما صرخ العمالين فيها بتأخر رواتبهم واجتزائها لصالح أصحاب القناة ومنها الهارب "أيمن نور".

10 % من الدخل الشهري

وقال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن من ضمن موارد الدعم الرئيسي للتنظيم الإرهابي بشكل عام الاشتراكات المقدرة بنسبة 10% من الدخل الشهري للإفراد وأرباح المشاريع والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل مصر والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في الغرب المعنية بجمع الأموال بشكل عام تحت بند الإغاثة في مختلف دول العالم وبالأخص في قطر وتركيا وبريطانيا وإيران.



وتابع: "اعتمدت الجماعة الإرهابية في الوقت الحالي علي سبوبة عقد المؤتمرات والندوات السياسية وطرق الأبواب للكيانات الرسمية والغير رسمية في العواصم الأوروبية للترويج لقضايا الأخوان مع النظام المصري بهدف جمع الأموال، ومن ضمن الملفات التي شهدت اختلاسات مالية داخل الاخوان مخصصات دعم الاخوان المصريين الهاربين في تركيا وقطر والسودان والمخصصات المالية التي يتم إرسالها لأسر سجناء الإخوان في مصر وتتركز مصادر تمويل مكتب الإخوان في تركيا في الأموال القادمة من تركيا وقطر بحكم دعمهما وتوظيفهما لهذه العناصر في إطار مواجهه الدولة المصرية إلي جانب الأموال التي تأتي للتنظيم من دول أوروبية علي سبيل المنح.

3 شركات تتبع التنظيم بشكل غير رسمي

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة لها عدة مصادر للتنظيم منها الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تؤل ملكيتها للجماعة بشكل كامل وهي ملاحقة من أجهزة الأمن المصرية بشكل دوري وفعال، إلا أن الجماعة سعت إلي توظيف أموالها في شركات مع رجال أعمال بنسب متغيرة وضخت أموال في مشاريع وشركات اقتصادية أخرى لتكون ستارًا لها وهي ما احبظته أيضًا أجهزة الأمن المصري في الفترة الأخيرة من خلال ضبتها ثلاث شركات تتبع التنظيم بشكل غير رسمي.



وأضاف فاروق، أن هناك أيضًا الأموال التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص لكي يكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح، ومن ثم يصبح للتنظيم جزء من هذه الأموال في حاله التراكم الربحي أو إعادة تدوير هذه الأموال.

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وشملت التسجيلات الصوتية المسربة للدكتور "أمير باسم" الهارب خارج مصر، عن عدة اختلاسات مالية طالت الأمين العام للجماعة، وشملت عددًا من الشقق السكنية الفارهة لأولاده وسيارات حصل عليها من المخصصات المالية للجماعة بمشاركة عدد من قيادات التنظيم الامر الذي جعل العديد من القيادات الأخوانية الهاربة تتسائل عن أليه الصرف داخل التنظيم.

الفساد المالي

ويقول عبد الستار المليجي أحد القيادات الأخوانية المنشقة في كتابه "أموال الإخوان من أين وإلي أين "، "أضحت جماعتنا اليوم تقاد بالصرافيين والمصرفيين لا بالعلماء الواعظين، وفي مواجهة ما نشر تحت عنوان الفساد المالي في جماعتنا، فليس أمامنا في باب الأموال اليوم طريق غير الشفافية وإفادة الرأي العام المصري بكل التفاصيل عن جماعتنا، وإعلان الذمة المالية لكل القيادات الإخوانية التنظيمية المتمثلة في أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس شوري الجماعة ومسئولي المحافظات".



فيما أكد المهندس " سيد محمد حسن " في شهادته في كتاب " الأخوان المسلمون الأزمة والتشتت "، أن جماعة الأخوان المسلمون شكلت لجنة علي أعلي مستوي للتحقيق معه في مخالفات كبيرة كان يرصدها وفي كل مرة كانت اللجنة تساومه علي التنازل عن الشكاوي والمخالفات، والتي كانت معظمها مخالفات مالية وإدارية وأخلاقية".

وفي نفس السياق كان لشهادة المحامي " عصام سلطان " وهو أحد الكوادر الأخوانيه أثر في كشف الفساد المالي لتنظيم الأخوان، وقال " لا توجد رقابة علي مصادر الصرف ولا توجد ميزانية ثابتة ولا توجد أرقام حصرية حول حجم الاشتراكات أو التبرعات أو التحويلات التي تأتي من الخارج فهناك أشخاص في الجماعة تتخطي رواتبهم العشرة آلاف جنيه ".

