أخبار مصر | نيفين القباج: 88.2% من الدعم النقدي موجه للسيدات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيفين القباج: 88.2% من الدعم النقدي موجه للسيدات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيڤين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن 88.2% من الدعم النقدي موجه للسيدات ومكتوب بأسمائهن.

وأضافت خلال افتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر، أنه سيتم إطلاق برنامج وعي والذي يشمل 12 رسالة يستهدف حماية الأسرة كلها، من الإدمان، ومواجهة الاتجار في البشر، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص علي إدارة الحالة من خلال تتبع الحالة من خلال المعلومات المتاحة، وتتحول الحالة إلي قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والرقابة المجتمعية، ليكون لدينا متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءا علي معايير محددة، لمتابعة الخدمات في كافة المؤسسات التي تخص المرأة.

تضمنت اللائحة تنسيق أكثر مع الشركاء بخلاف الداخلية والعدل والتربية والتعليم حرصا علي تعليم الأطفال وخاصة الطفل الذي يشاهد أمه تضرب وتهان، حيث تقدم الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي للام وأطفالها، ورفع سن الذكور من 10 سنوات مع أمهاتهن إلي 12 عام، حتي يأخذ كفايته من الرعاية، مؤكدة أن السيدة المعنفة كانت تخرج من الدار بعد 3 شهور أصبحت تخرج بعد 6 شهور وقابلة للتجدد.

وأكدت القباج، أن مركز استضافة النساء، يأني في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر لمدة 16 يوم بداية من ٢٥ نوفمبر الى ١٠ ديسمبر.

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وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة احدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف الى تعزيز تماسك الاسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيًا.

ويشارك في افتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والأستاذة هند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة والمستشار محمد خلف من مكتب النائب العام واللواء هشام يحي ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويشارك في افتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والأستاذة هند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة والمستشار محمد خلف من مكتب النائب العام واللواء هشام يحي ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.