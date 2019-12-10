أخبار مصر | رئيس البرلمان يرحب بشباب الجامعات والمدارس الحاضرين بالجلسة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يرحب بشباب الجامعات والمدارس الحاضرين بالجلسة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدد من شباب الجامعات والمدارس، لحضورهم الجلسة العامة، وذلك فى إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.