مصر | "مريض نفسي".. النيابة تستمع للشهود في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مريض نفسي".. النيابة تستمع للشهود في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة في عقدها الثالث من العمر، على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تستمع النيابة لشهود العيان بالمنطقة الذين شاهدوا المتهم بعد الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على أداة الجريمة "سلاح أبيض" لرفع البصمات، فيما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة بعد قتلها على يد زوجها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات.

وانتقل فريق من النيابة، لمسرح الجريمة لمناظرة الجثة ووجد بجسدها 8 طعنات بالرقبة والبطن والصدر، وتبين أن زوجها مدمن مخدرات ويعاني من مرض نفسي وكان يشك في سلوكها وفي نسب ابنته، مما دفعه لقتلها.

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وتمكنت مديرية أمن الجيزة، بأمر من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث سدد لها 8 طعنات متفرقة في جسدها حتى فارقت الحياة.

وتعود بداية الواقعة كانت بورود إخطار من مستشفى القصر العيني، بوصول سيدة في عقدها الثالث من عمرها جثة هامدة للمستشفى، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها وفي نسب نجلته فقتلها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.