مصر | "مش عايز يرجعها".. سيدة تشعل النيران بسيارة طليقها في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش عايز يرجعها".. سيدة تشعل النيران بسيارة طليقها في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على سيدة أشعلت النيران في سيارة طليقها، بمنطقة الهرم، لرفضه ردها إليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة الهرم، بإشعال النيران في سيارة ملاكي ماركة شيفرولية، بمنطقة كفر الجيل بنطاق القسم.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة منفصلة عن زوجها منذ قرابة 3 أشهر، ويوم الواقعة أشعلت النيران في سيارته لرفضه ردها إليه وتعديها عليه وعلى زوجته بالسب والشتم والضرب.

وتمكنت القوات من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بدافع الانتقام منه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.