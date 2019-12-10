مصر | "شك في نسب ابنته".. مدمن مخدرات يقتل زوجته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شك في نسب ابنته".. مدمن مخدرات يقتل زوجته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد مدمن مخدرات طعنات لزوجته، لشكه في نسب ابنته، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بمنطقة ناهيا، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات بسلاح أبيض أحدهما بمنطقة الصدر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف مدير المباحث الجنائية بالقطاع وبالفحص والمعاينة وإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري، وقام بطعنها عدة طعنات، لشكه في نسب ابنته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، ويظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.