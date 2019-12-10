مصر | انتداب "الطب الشرعي" في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها ببولاق

وانتقل فريق من النيابة، لمسرح الجريمة لمناظرة الجثة ووجد بجسدها 8 طعنات بالرقبة والبطن والصدر، وتبين أن زوجها يعاني من مرضي نفسي وكان يشك في سلوكها.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة، بأمر من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث سدد لها 8 طعنات متفرقة في جسدها حتى فارقت الحياة.

وتعود بداية الواقعة كانت بورود إخطار من مستشفى القصر العيني، بوصول سيدة في عقدها الثالث من عمرها جثة هامدة للمستشفى،وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها وفي نسب نجلته فقتلها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق