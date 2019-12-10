مصر | "تسريب غاز بغرفة البواب".. المعاينة تكشف عن سر حريق مدرسة فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسريب غاز بغرفة البواب".. المعاينة تكشف عن سر حريق مدرسة فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أن الحريق الذي شب داخل مدرسة بمنطقة المطبعة، بنطاق قسم شرطة الهرم، اندلع بغرفة حارس المدرسة، إثر تسريب الغاز من اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم.

وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بمدرسة عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفع مدير الحماية بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.