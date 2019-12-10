مصر | تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 15 يناير المقبل لورود التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح. م. ع. ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.