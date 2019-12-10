مصر | حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

وتلقى مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مدرسة بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفع مدير الحماية بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.