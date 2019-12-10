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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريمًا لهم.. محافظ كفرالشيخ يسلّم حفظة القرآن 4 تأشيرات عمرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 4 تأشيرات رحلات عمرة، لحفظة القرآن الكريم بمدارس «نهر الخير»، مقدمًا لهم خالص التهنئة بفوزهم برحلات العمرة، تكريمًا لحفظ كتاب الله الكريم، وذلك بحضور المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسوسن هيبة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهر الخير.
وبحسب بيان، الثلاثاء، استمع محافظ كفر الشيخ، إلى دور مؤسسة «نهر الخير» في مدارس حفظة القرآن الكريم على مستوى مراكز المحافظة ودورها المجتمعى، وما تقدمه المؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من مساهمات مادية وعينية، فضلاً عن تجهيز العرائس غير القادرات، مشيرًا إلى أن هذه رسالة عظيمة تقوم بها المؤسسة تأتى في إطار الحرص على خلق مجتمع قائم على دعم أواصر المحبة والتعاون والتراحم بين جميع أفراده وطوائفه.
وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتساهم في تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية في إطار مؤسسي وقانوني.
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