- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة «المصرية للرمال السوداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اللواء أركان حرب عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، بعد انضمامه عضوًا بمجلس كلية الهندسة بالجامعة.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون مع الجامعة، ممثلة في كلية الهندسة، ومركز البحوث، والاستشارات الهندسية في مجال الدراسات العلمية والاستشارات اللازمة لمصنع الرمال السوداء، ما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن البيئي للمنطقة المحيطة بأكملها.
وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الاستثمار في مجال الرمال السوداء من أفضل وأقوى الاستثمارات في العالم، لتطوير الصناعات الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة المصرية للرمال السوداء، تسير وفقًا لمعايير عالمية، وسيتم استخلاص عناصر نادرة من الرمال السوداء تدخل في العديد من الصناعات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة «المصرية للرمال السوداء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.