شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة «المصرية للرمال السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اللواء أركان حرب عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، بعد انضمامه عضوًا بمجلس كلية الهندسة بالجامعة.

Advertisements

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون مع الجامعة، ممثلة في كلية الهندسة، ومركز البحوث، والاستشارات الهندسية في مجال الدراسات العلمية والاستشارات اللازمة لمصنع الرمال السوداء، ما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن البيئي للمنطقة المحيطة بأكملها.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الاستثمار في مجال الرمال السوداء من أفضل وأقوى الاستثمارات في العالم، لتطوير الصناعات الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة المصرية للرمال السوداء، تسير وفقًا لمعايير عالمية، وسيتم استخلاص عناصر نادرة من الرمال السوداء تدخل في العديد من الصناعات.

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء