شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف الجديد: مصر أصبحت دولة مؤسسات في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أول مجلس تنفيذي، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددًا من المواقف التي تستحق التأكيد عليها والإشارة لها، وبدأ محافظ بني سويف الجديد جلسته بالإشادة بجهود المحافظ السابق، المستشار هاني عبدالجابر.

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وأشار «غنيم» في بيان، الثلاثاء، إلى أنه حرص قبل البدء في عمله الجديد، بأن يلتقي المستشار هاني عبدالجابر لتقديم الشكر له، وبحث أهم الملفات والمشروعات بالمحافظة، مثنيا على تعاونه الكبير والمستمر من منطلق حس وطني راقي، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت دولة مؤسسات تعمل بمنظومة عمل مؤسسية ومتكاملة، حيث كانت من أولى توجيهاته، للمحافظين الجدد، البدء من حيث انتهى الآخرون، وأهمية الحلول خارج الصندوق وغير التقليدية.

كما أبدى المحافظ تقديره الكبير لجهود التنفيذيين الذين خرجوا من منظومة العمل بالمحافظة ليخدموا وطنهم في مكان آخر، أو الذين وصلوا إلى سن التقاعد، وخص بالذكر اللواء عصام العلقامي السكرتير العام السابق (بلغ سن التقاعد)، والسادة :عرفان شافعي مدير عام القوي العاملة السابق، ومحمد عبدالوهاب مدير عام الثقافة السابق، عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية السابق، وأحمد حمدي مدير عام التضامن السابق، وبدر الدين هلال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، ووليد رامي مدير عام هيئة الأوقاف السابق.

ورحب «غنيم» بالتنفيذيين الجدد الذين يشهدون أول مجلس تنفيذي لهم بالمحافظة، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في الأستاذ بلال حبش، نائب المحافظ، والسكرتير العام الجديد اللواء هشام شادي، وفي تواجد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، بأن يكونوا خير سند له ومعين، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لواقع عملي، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة استكمالا للجهود السابقة، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات، وأن يشعر المواطن بتقدم ملموس على أرض الواقع.