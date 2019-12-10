شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: فحص 181 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، فحص 181 ألف سيدة، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، 100مليون صحة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع السيدات، فوق سن 18 عامًا.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في بيان، الثلاثاء، أن المبادرة انطلقت بالمحافظة في 16 نوفمبر، وتستهدف فحص مليون و326 ألف سيدة من خلال الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدي»، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الغير سارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وذكر أن المبادرة مستمرة على مدار شهرين، تحديدًا حتى يناير القادم، بإجمالي 282 فريقًا طبيًا موزعين على 243 وحدة صحية بالمحافظة.

من جانبه وجه محافظ المنوفية، بالتنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنجاح تلك المبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين بالمجان.