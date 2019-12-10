شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تنهي تجهيزات المركز الثقافي الإفريقي في متحف النيل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة الموارد المائية والري، أعمال تطوير متحف النيل بأسوان التابع لوزارة الموارد المائية والري، ليصبح هذا المركز منارةً إشعاع لثقافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير ويحوي المركز بعض المقتنيات التي تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهي الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الإفريقية كافة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تأتي أعمال التطوير في ضوء توجيهات ث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي بإنشاء مركز ثقافي للدول الإفريقية تحت مسمى «المركز الثقافي الإفريقي» خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي عُقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16إلى 18 مارس عام 2019.

ووجّه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل والتي تزيد مساحتها على (800) متر مربع لإنشاء هذا المركز الثقافي الإفريقي، وفي سبيل ذلك فقد جرى التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير.

ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزة لكل دولة وأهم معالمها، وفي هذا الإطار تم إنتاج فيلم عن كل دولة، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لعدد (2500) فرد ويقع خلفه خزان أسوان والذي تمت إضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع.

وروعي في إنشاء المسرح الاستعانة بمواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذي من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التي تعبر عن الثقافات الإفريقية.

كما تم تجهيز خزان أسوان بأعمال إنارة صممت بعناية بحيث تضيف إلى المنشأ الهام والتاريخي هيبة وسحراً ودفئاً، وفي ذات الوقت فإن نظم الإضاءة تلك تساير أحدث ما توصل إليه العلم من نظم ذات كفاءة وظيفية وصديقة للبيئة تضيف لمسة جمالية تجذب عيون زوار المركز ومحافظة أسوان عموماً، وتبرز أصالة خزان أسوان.

كما يسهم وجود المركز في موقعه المتميز في إضافة بعد جمالي ورونق حضاري للمنطقة تعمل على تفعيل الخريطة السياحية للمحافظة.

وفي ذات الإطار تم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، حيث تم تقسيم قارة إفريقيا إلى خمس قطاعات، وذلك تبعا للطبيعة الجغرافية والمناخية لكل إقليم، وهي (الشمال – الشرق – الغرب – الوسط – الجنوب)، بالاضافة إلى قطاع يصف أنهار القارة. وتتسم هذه اللوحات باستخدام خلفية تعبيرية بألوان وأشكال إفريقية للتعريف بطبيعة وبيئة كل إقليم بالإضافة إلى وضع صور تعريفية للعاصمة والعملة وأهم الأنهار والقبائل والمناطق السياحية لكل دولة على حدة.

كما تم تجهيز المركز بعدد من الشاشات التي تعمل باللمس في كل قاعة طبقا لأحدث تكنولوجيات نظم المعلومات حيث يقوم الزائرون بمشاهدة وتصفح خريطة تفاعلية لقارة إفريقيا، للتعرف على معلومات عن الدول، وكذلك مشاهدة أفلام وثائقية مترجمة لثلاث لغات هي: (العربية- الفرنسية – الإنجليزية)، وذلك لعدد (54) دولة إفريقية تم إنتاجها جميعاً بوزارة الموارد المائية والري، وتمت إذاعتها عبر أثير قنوات التليفزيون المصري خلال فاعليات بطولة الأمم الإفريقية والتي عقدت في مصر خلال عام 2019م، وتوضح هذه الأفلام الموقع الجغرافي لكل دولة والعاصمة وعدد السكان واللغة الرسمية والعادات والتقاليد والديانات وكذلك إجمالي الناتج المحلي وأهم الصناعات والأماكن السياحية بالإضافة إلى أهم أحواض الأنهار.

جدير بالذكر أن قاعة المكتبة الوثائقية ومركز المعلومات الملحقه بالمركز تحتوي على العديد من الكتب والوثائق والمستندات التاريخية الهامة عن دول قارة إفريقيا، والتي تمثل ثقافات الشعوب الإفريقية، وتم ربطها إلكترونياً بالمكتبة المركزية بوزارة الموارد المائية والري.

كما يوجد بالمركز ركن متحفي بالدور الأرضي يضم العديد من المقتنيات الأثرية تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، ويتكون الركن المتحفي بالدور الأرضي من جناحين هما (جناح إداري) و(جناح متحفي)، ويحتوي المركز إجمالاً على (البهو الرئيسي – قاعة العرض السينمائي للأفلام الوثائقية – غرفة تحكم – قاعة إجتماعات – مكاتب إدارية ـ جناح العرض المتحفي)، وتبلغ مساحة أرض المركز (35) فدانا.

ويوجد داخل المركز غابة إفريقيا، وهي نموذج مصغر للغابات والأحراش الإفريقية بما فيها من حيوانات وطيور ونباتات تمثل طبيعة الحياة الموجودة في الغابات الإفريقية.

كما تشتمل قاعة النيل على شرح للعديد من الإنشاءات الهندسية على نهر النيل، كما يضم المركز أيضاً قاعة تفاعلية للأطفال لزيادة الوعي عن أهمية المحافظة على النيل من التلوث ومشروعات الوزارة والعلاقات بين دول حوض النيل.

والمركز مجهز بالعديد من الأجهزة الصوتية التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في التعامل مع مقتنيات المركز والترجمة للغة الإنجليزية. ويحرص كثيرون من مختلف محافظات الجمهورية والدول الإفريقية والعربية على زيارة المركز طوال العام للاستمتاع بهذه التحفة الجمالية.

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ويتكون المركز من خمسة قطاعات تم تقسيمها طبقاً للأقاليم الجغرافية للقارة الإفريقية وهي: (إقليم شمال إفريقيا، إقليم غرب إفريقيا، إقليم وسط إفريقيا، إقليم جنوب إفريقيا، إقليم شرق إفريقيا)، وذلك بما تشتهر به الدول الإفريقية وذلك كالتالي:

القطاع الأول:

ويشتمل على عدد (6) دول لإقليم شمال إفريقيا، وهي (مصر – ليبيا- الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا) ويمتاز هذا الإقليم بالطبيعية الصحراوية والجفاف في المناخ.

القطاع الثاني:

ويشتمل على عدد (14) دولة لإقليم شرق إفريقيا، وهي: (السودان – جنوب السودان – جيبوتي – الصومال – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا- رواندا – سيشيل – جزر القمر – كينيا –تنزانيا ـ مدغشقر – موريشيوس) حيث تتصف هذه المنطقة بالطبيعة الاستوائية وسهول السافانا والغابات الكثيفة، كما تتضمن أكبر تشكيلة من الحيوانات البرية واّكلي الأعشاب (الزراف- الأفيال- الغزال – الحمار الوحشي).

القطاع الثالث:

ويشمل منطقة حول الفناء الداخلي لدول إقليم وسط إفريقيا البالغة نحو (9) دول يغلب عليها السهول والسافانا والأحراش الكثيفة وينظر إلى هذه المنطقة من قبل الباحثين بأنها أصل الوجود البشري بإفريقيا وتشتهر بانتشار الغابات والبحيرات.

القطاع الرابع:

يشمل منطقة دول إقليم جنوب إفريقيا المكونة من (10) دول، وهي: (انجولا – بوتسوانا – ليسوتو – مالاوي – موزنبيق – نامبيا- جنوب إفريقيا – زامبيا – زمبابوي- سوازيلاند)، والذي يشتهر بكثرة الغابات والبحيرات والجزر.

القطاع الخامس:

يشمل منطقة غرب القارة وعدد دولها (15) دولة وهي: (بنين- بوركينافاسو – كابوفيردي- كوت ديفوار – غامبيا – غانا – غينيا- بيساو – غينيا ـ ليبيريا- مالي – النيجر – نيجيريا – السنغال – سيراليون – توجو)، وهي منطقة غنية بأحواض الأنهار مثل نهر السنغال ونهر النيجر، وتتميز بوجود السافانا الكثيفة والحيوانات البرية.

أما قطاع أحواض أنهار إفريقيا فيشتمل على (6) لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الإفريقية.

وبكل تلك التجهيزات المتحفية والفنية وما يزخر به المركز من مقتنيات ووثائق وما يحتويه من قاعات عرض فإن المركز الثقافي الإفريقي هو إضافة جديدة ومميزة لمعالم محافظة أسوان، وشمس مضيئة تشرق في سماء القارة السمراء يمتد إشعاعها بالود والترحاب إلى جميع دول قارة إفريقيا.

واستكمالا لتلك الأعمال تم ترقية وتطوير منطقة (رمز الصداقة المصرية الروسية) والذي يعد من المعالم السياحية في منطقة السد العالي بأسوان، وتحقيقاً لذلك تم الانتهاء من إنشاء مسطحات خضراء محيطة بالرمز تضفي جمالاً على المكان ذي الرمزية التاريخية والوطنية.

وشملت أعمال التطوير أيضاً عرض مجسم يمثل البحيرات والسدود على طول مجرى نهر النيل، وإنشاء معرض مفتوح للمعدات القديمة المستخدمة في أعمال تشييد السد العالي، وطالت أعمال الترقية كذلك تطوير البحيرة الصناعية المحيطة بالرمز، مع إضافة عدد من الأكشاك والمظلات في منطقة الرمز ومنطقة جسم السد العالي.

وأسفرت تلك الجهود عن إضافة لمسة جمالية وحضارية للمنطقة وأعادت إليها تألقها ورونقها، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفق السياحي.

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان

متحف النيل بأسوان