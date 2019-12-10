شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ميثاق «حلف الفضول الجديد» بمنتدى «تعزيز السلم» في أبو ظبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع قادة وزعماء دينيون، الثلاثاء، ميثاق «حلف الفضول الجديد»، الذي أطلقه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ضمن فعاليات الملتقى السنوي السادس، المنعقد بأبوظبي، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حول موضوع: «دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام».

ولقى الميثاق الجديد، ترحيبا كبيرا من طرف 1000 شخصية، من المسؤولين الحكوميين، وممثلي ديانات العائلة الإبراهيمية، ورجال الفكر والإعلام، معتبرين أن هذا الميثاق يشكل انتقالا بالبشرية جمعاء نحو إنهاء الخطاب القائم على الصراع الديني أو العرقي، ويمهد لتشكيل حلف قوي من أولي بقية، للدفاع عن السلم والسلام في العالم.

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الملتقي السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبو ظبي

وأكد المشاركون أن السياق الدولي المعاصر يفرض مأسسة هذا الحلف، ووضع ميثاق له، يعمل على نقل الحرية الدينية وعلاقات التّعاون وقيم التسامح من مجرّد الإمكان إلى درجة الالتزام الأخلاقي والإلزام القانوني، وبخاصّة في ما يتعلق بحماية دور العبادة التي أصبح الاعتداء عليها يهدد حرية الدين في أنحاء كثيرة من العالم.

وعرفت أعمال الملتقى عرض نص «ميثاق حلف الفضول الجديد» وبنوده، ومناقشته على ضوء الوثائق والمواثيق والإعلانات التي مهّدت له، مثل إعلان مراكش لحقوق الأقليات، وإعلانات أبوظبي للسلم، وإعلان واشنطن ووثيقة الأخوة الإنسانية ووثيقة مكة المكرّمة.

الملتقي السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبو ظبي

وتنص بنود ميثاق حلف الفضول الجديد على ضرورة احترام مبدأ الكرامة الإنسانية، على اعتبار أن الناس، وإن اختلفت أديانهم وألسنتهم وألوانهم وأعراقهم، فقد كرمهم الخالق القدير، ومبدأ حرية الاختيار وحرية ممارسة الدين؛ ومبادئ التسامح والعدالة والسلم والرحمة، والبر بالآخرين، والوفاء بالعهود والمواثيق، والتضامن.

وأكد الميثاق على دور القادة الدينيين، للإسهام في نشر السكينة وبناء السلم، من خلال التنسيق بين معتنقي أديان العائلة الإبراهيمية، وبين أتباع الديانات الأخرى من العائلة الإنسانية، والتصدي للتطرف والفكر العنيف، وخطابات التحريض والكراهية، وانتهاج مقاربة تصالحية في كل دين، لترسيخ التسامح بشتى أبعاده.

الملتقي السادس لمنتدى تعزيز السلم في أبو ظبي

يذكر أن «منتدى تعزيز السلم» قد خصص ملتقاه السنوي الخامس، من 5 إلى 7 ديسمبر، تحت شعار «حلف الفضول: فرصة للسلم العالمي»، فبعد النجاح الذي حققته مبادرات ومشاريع مشتركة بين ثلة من قادة الأديان الإبراهيمية، مثّل الملتقى السادس فرصة لتدارس مشروع تشكيل حلف كبير مؤسس على القيم الدينية والإنسانية المشتركة، يستطيع الإسهام في التخفيف من حدة المعاناة التي تعيشها البشرية اليوم، وفي إطلاق مبادرات واسعة النطاق، لتعزيز التعايش والتضامن والمحبة بين بني البشر، على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومشاربهم الفكرية.