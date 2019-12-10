شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: زيارة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا لمصر تعزّز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر. وكتب على حسابه الرسمى بموقع تويتر: «سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين».

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