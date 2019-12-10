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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تتقدم 6 مراكز بمؤشر الأمن الغذائى العالمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط مت خلاله الضوء على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019 الصادر عن وحدة أبحاث "الإيكونوميست"، واحتلال مصر المرتبة 55 ضمن 113 دولة يقيسها المؤشر، متقدمة بذلك 6 مراكز عن العام الماضي.
وأوضح الإنفوجراف أن منهجية المؤشر تعتمد على قياس 3 عوامل رئيسية: القدرة النقدية للحصول على الغذاء، ومدى توفر الغذاء، وآليات جودة وأمن الغذاء.
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