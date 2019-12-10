شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: بيان القمة الخليجية هو طريق مستقبلنا فى دول مجلس التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أن بيان القمة الخليجية هو طريق لمستقبلنا فى دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، عن انتهاء القمة الخليجية بالرياض فى دورتها الـ 40.

واستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحثت القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.