شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عبر "تويتر": سعدت اليوم بلقاء رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر. كتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع تويتر؛"سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين"

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