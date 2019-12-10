شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية حرية التعبير: حجب 288 ألفا و310 مواقع فى تركيا أخر 14 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية حرية التعبير فى تركيا، عن التقرير الذى أعدته حول حظر مواقع الإنترنت؛ إذ كشفت حجب 288 ألف و310 مواقع في تركيا، فى آخر 14 عامًا. وكانت مواقع الأخبار الكردية واليسارية صاحبة النصيب الأكبر من الحظر.
ووفقًا لما ذكرته جريدة «قارينجا» التركية، حُظر 288 ألف و310 مواقع فى تركيا فى الفترة ما بين 2006-2019. عن طريق هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما حظرت وزارة الصحة 3 آلاف و340 موقعًا.
ولوحظ فى التقرير أن حظر مواقع الإنترنت ارتفع بشكل كبير فى آخر 5 أعوام. حيث تم حظر 36 ألف و216 موقع فى عام 2019 فقط حتى شهر أكتوبر.
وذُكر فى التقرير طلبات إزالة الحسابات أو المحتوى التى أرسلتها تركيا لتويتر. ووفقًا لهذا، وصل عدد طلبات تركيا فى الفترة ما بين 2012-2018 التى تم تسجيلها إلى 5 آلاف و99 طلبًا.
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