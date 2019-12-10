شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز تأجيل الإنجاب طالما باتفاق الزوجين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤالا حول تأجيل الإنجاب، جاء نصه:"هل تأجيل الإنجاب حلال أم حرام حيث أننى وزوجى نعيش فى دولة غالية ونعمل سويًا لتكوين نفسنا ونؤجل الإنجاب؟"
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا:"تأجيل الإنجاب حلال ولا مانع منه، وهذا أمر بين الزوج وزوجته طالما أنهما اتفقا على ذلك فلا حرج".
وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.
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