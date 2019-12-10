شكرا لقرائتكم خبر عن #السراج_خاين_ليبيا يتصدر تويتر.. مغردون يفضحون علاقته المشبوهة مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السراج خاين ليبيا"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة، حيث حرص المشاركون فى الترند على فضح علاقته المشبوهة مع تركيا.

وقال أحد المغردين، إن تركيا تريد نشر الإرهاب في ربوع ليبيا، وتمول من أجل فتح أماكن مخصصة لبيع الأسلحة، فيما أكد آخر، أن أفكار السراج الخائن وأردوغان القرد يحولان المنطقة إلى خراب.





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وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى طلال الميهوب، الاتفاق الأمنى بين فايز السراج رئيس "حكومة الوفاق "، والرئيس التركى أردوغان، بأنه لا قيمة له ، ومجرد حبر على ورق، مشيرا إلى أنه لن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبى.