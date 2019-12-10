شكرا لقرائتكم خبر عن «اكساد» تنفذ منظومة جديدة للتوسع في إقامة الآبار الجوفية في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بتنفيذ منظومة جديدة للتوسع في إقامة الآبار الجوفية في محافظة مطروح ضمن الأنشطة التنموية في مجال حصاد المياه والممارسات الزراعية في المناطق الصحراوية والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامه بمطروح ضمن مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية، وذلك بهدف رفع المستوى الاجتماعي والإقتصادي بالمنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

وقال الدكتور رفيق صالح مدير عام «أكساد»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم خلال المرحلة الاولى من المشروع إنشاء عدد 181 بئر بإجمالي سعة تخزينية 18 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب موزعة على مراكز الدعم الفني الأربعة (رأس الحكمة – مطروح – النجيلة – براني)، وإنشاء عدد 125 حقل ارشادي نموذجي بإجمالي مساحة 375 فدان من التين والزيتون، على أن يتم التوسع في هذه المساحات في مراحل لاحقة.

وأضاف «صالح»، أن المشروع يعتمد على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وتطبيق أهم وأحدث الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج وامداد المزارعين بالمدخلات الزراعية والتي تضمنت أسمدة ومبيدات ومغذيات وأدوات تقليم، لضمان زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة العائد منها وتقليل التكلفة الأنتاجية.

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وأوضح مدير «أكساد»، إنه تم تنفيذ عدد 50 يوم تدريب نظري وعملي في مجال جودة مياه الشرب والممارسات الزراعية لنحو ألف مزارع بجانب طباعة كتيبات ارشادية في مجال خدمة زراعات التين والزيتون بتمويل يصل إلى 250 ألف دولار للمرحلة الاولي من المشروع، مشيرا إلى أن خطة «أكساد» تعتمد على النهوض بمناطق المشروع في محافظة مطروح.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في القاهرة، أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي يبلغ حجم تمويلها ما يقرب من مليوني جنيه مصري بإعادة تأهيل وصيانة عدد 15 بئرا رومانيا يعود تاريخ انشاؤها إلى العصر الروماني وفقدت قدرتها على تخزين المياه مع مرور الوقت بسبب تعرضها لنوبات الجفاف المتعاقبة على المنطقة.

وأضاف «خليفة»، أن هذه الآبار تتراوح سعتها ما بين 500 إلى 4000 متر مكعب من المياه للبئر الواحد ويقوم المركز العربي حاليا بإعادة تأهيلها مرة أخرى وتتوزع هذه الآبار على مراكز الدعم الفني الأربعة (راس الحكمة – براني – النجيلة – مطروح)، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج الممارسات الزراعية الجيدة لعدد 125 مزرعة بحثية إرشادية بإجمالي مساحة 375 فدان)، بالإضافة إلى توفير وتوزيع الأسمدة والمبيدات والمغذيات والمناشير الآلية للتقليم وآلات الرش بسعة 600 لتر على المزارعين.

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، أن جميع هذه الخدمات الزراعية التي يتم تقديمها لمزارعي مطروح تستهدف تحسين وزيادة إنتاجية زراعات التين والزيتون، بالإضافة إلى تركيب عدد 25 شبكة ري بالتنقيط مكتملة المكونات لعدد 25 مزرعة زيتون بإجمالي مساحة 75 فدان اعتمادا على مياه الأمطار المخزنة في الآبار لتعزيز فكرة الري التكميلي للزراعات المطرية باستخدام مياه إلى جانب تنفيذ عدد 20 يوم تدريبي عملى ونظرى في مجال الممارسات الزراعية الجيدة لنحو 400 مزارع للاستفادة من البرامج البحثية في تطبيقات العلوم على المستوي الحقلي.