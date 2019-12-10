شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة وفاة طفلين بـ«الالتهاب السحائي» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طفلين بالمحافظة بالالتهاب السحائي وإصابة آخرين بنفس المرض، حيث أكد أنه لا توجد حالة واحدة بالمحافظة مصابة بالمرض، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات هدفها إثارة البلبلة وخلق حالة من الرعب، ودعا المواطنين لعدم الاستجابة والتفاعل معها.

وأضاف «الطباخ»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك بعض الأمراض لها مضاعفات تشبه مضاعفات الالتهاب السحائي والبعض يحاول الخلط بينهما، مؤكدا أنه في وجود حالة واحدة مصابة بالمرض ستكون وزارة الصحة أول من تُعلن الإصابة وتتخذ وقتها إجراءات وقائية وتطعيمية يراها الجميع، مشيرا إلى أن إثبات إصابة طفل بالالتهاب السحائي يتطلب أخذ عينة السائل النخاعي وتحليلها بالمعامل المركزية وليس مجرد انطباعات لدى البعض.

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وتعجب وكيل الوزارة من استغلال البعض إصابة طفل بأي مرض وتصدير وخلق حالة رعب لدى أولياء الأمور، مؤكدا أنه حالة وجود أي صابة بالمرض ولم يعلن عنها كما يروج البعض، فهذا يعني محاكمته لأنه في تلك الحالة يتستر على وباء ولم يتخذ الإجراءات المطلوبة وقائيا، مؤكدأ أن مصر خالية تماما بموجب شهادة منظمة الصحة العالمية من الالتهاب السحائي.

وكشف تفاصيل وفاة طفلين بالمحافظة الأول يدعى عمر من مدرسة عمرو بن العاص في مدينة بنها، والثانية الطفلة جنى، وهاتين الحالتين بموجب تقرير شهادة الوفاة، ليس السبب وفاتهما بمرض الالتهاب السحائي كما يروج البعض، مشيرا إلى أن الطفل عمر قبل وفاته تم تحويله إلى مستشفى بنها التخصصي وتابع حالته كبار الأساتذة وتم عمل كافة التحاليل والفحوصات ومن المؤكد والمعلن أن سبب الوفاة ليس الالتهاب السحائي.

وأضاف أنه توجد طفلة تدعى مريم مصابة ومحجوزة حاليا في مستشفى حميات بنها وحالتها مستقرة ويقوم بمتابعتها فريق من كبار الأطباء وأيضا التشخيص المبدئي يفيد بأن سبب الإصابة ليس الالتهاب السحائي، وحاليا يقوم الفريق الطبي بمتابعتها.