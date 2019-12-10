شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «القومي للكبد»: استلام «معهد إمبابة» مارس المقبل.. وسيدخل الخدمة نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد القومي للكبد، إن المقر الجديد للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بمنطقة إمبابة سيتم استلامه في مارس من العام المقبل، ومن المنتظر دخوله حيز الخدمة والتشغيل بنهاية العام المقبل لخدمة مرضى الكبد في مختلف المحافظات.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، عقب ساعات من صدور قرار تجديد الثقة فيه لمدة عام إضافي، أن المقر الجديد يعد طفرة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، حيث تبلغ سعته 220 سرير، مخصص لزراعة وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، وبه قسم طوارئ يعمل على مدار الـ24 ساعة، وقسم خاص للصيدلة الاكلينيكية والتغذية الوريدية.

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وأشار إلى أن المقر الجديد للمعهد يتم تجهيزه على أعلى مستوى وبه أقسام جديدة لأول مرة، منها تخصيص عيادتين للأسنان للتعامل مع مرضى الكبد، ومبنى للتعليم الطبي المستمر عن طريق استخدام أجهزة المحاكاة، مشيرا أن هذا المقر موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكن مؤخرا تم إعادة هيكلته من الداخل بدعم مادي يقدر بـ 400 مليون جنيه، وتوفير الفرش والأجهزة والمستلزمات الأخرى بدعم مادي مماثل، ليصل اجمالي القيمة المخصصة لتشغيل هذا المقر الجديد 800 مليون جنية.

وحول استمرارية المقر القديم في تقديم الخدمة من عمده، قال «إسماعيل» إنه حتى الآن لم يُحدد مصير المقر الحالي للمعهد الكائن بشارع القصر العيني، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أمره على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتحديد سبل التعامل معه مستقبلا وكيفية استغلاله على الوجه الأمثل.

وكشف عميد معهد الكبد عن حصول المعهد على المرتبة الثانية في مصر في نسبة نجاح عمليات زراعة الكبد وفقا للتقرير الصادر في ذلك، مشيرا أن اجمالي عمليات زرع الكبد التي تم اجراؤها الفترة الماضية بلغت 23 حالة ونسبة النجاح وصلت إلى 91.5%، مشيرا أن المعهد سوف يتوسع خلال الفترة المقبلة في اجراء عمليات زرع الكبد للأطفال بعد مرور عام على أول عملية زرع لطفل عمره 14 عاما، ثم عقبها طفل أخر عمره 4 سنوات، وخلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في هذا النوع من العمليات المخصصة للأطفال.

يذكر أن الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، أصدر قرارا، الثلاثاء، بتجديد الثقة في الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة ومؤسس وحدة زراعة الكبد بالمعهد، مديرًا للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد لمدة عام اعتبارا من 24 ديسمبر 2019.