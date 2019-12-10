شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لـ43 مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على السماح، لـ43 مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وللاطلاع على نص القرار:

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