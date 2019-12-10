شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة النرويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، لينا ليند، سفيرة النرويج، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ورحب «ربيع» بسفيرة النرويج، وأكد على اهتمام هيئة قناة السويس بدعم علاقات التعاون مع الشركاء في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، معلناً استعداده التام للتعاون وتقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تكفل اتخاذ خطوات فعلية في أسرع وقت لاسيما في المجالات المرتبطة باستراتيجية الهيئة لتطوير ترساناتها وإعادة هيكلة الشركات التابعة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الأحدث في مجال الاستزراع السمكي.

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وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة التي نجحت في رفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية لتكون بمثابة البنية التحتية اللازمة للمشروعات اللوجستية والصناعية الجاري إنشائها على ضفاف القناة من خلال مشروع التنمية بمنطقة القناة.

من جانبها، أعربت سفيرة النرويج عن تطلعها لتعزيز سبل التعاون المشترك في ظل اهتمام الحكومة النرويجية بالاستثمار في مصر باعتباره الوقت الأمثل للاستثمار لاسيما في القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية مثل قطاعات الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الحديثة، علاوة على الاستعداد لضخ مزيداً من الاستثمارات في القطاعات الأخرى التي تشتهر بها دولة النرويج مثل قطاع الطاقة والاستزراع السمكي.

كما أبدت سفيرة النرويج رغبتها في التعرف عن قرب على الخطط المستقبلية بالقناة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفعيل التعاون بعقد شراكات في المشروعات القائمة بقناة السويس. في نهاية اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى سفيرة النرويج.