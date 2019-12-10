شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستقبل «مكرم» ووفد من المستثمرين بـ«مدينة الأثاث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الثلاثاء، بمدينة دمياط للأثاث، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكرم خليل رجل الأعمال المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وأنطوان ولويس جابر من رجال الأعمال المصريين بالخارج، بحضور باسم نبيل، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث.

عقدت المحافظ و«مكرم» مباحثات مشتركة مع المستثمرين لبحث آليات تعزيز فرص الاستثمار بالمدينة والترويج للمنتج المصرى المصنع بها، كما قامت بشرح عرض تقديمى عن هذا المشروع القومى الضخم الذي نفذته الدولة بمحافظة دمياط بهدف إنشاء أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها بالشرق الأوسط وما يضمه من ورش وأراضى صناعية كاملة المرافق ومراكز خدمية، فضلا عن مركز تكنولوجيا الأثاث والمنطقة الاستثمارية بما تشمله من فنادق ٤ و٣ نجوم ومول تجارى وأرض معارض ومركز للمؤتمرات.

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وأشارت محافظ دمياط إلى أن الزيارة تهدف في الأساس إلى دفع عجلة الاستثمار بالمدينة والترويج لمنتجاتها مؤكدة أن تدشين الرئيس السيسي رئيس الجمهورية لمشروع مدينة دمياط للأثاث منتصف الأسبوع الماضي قد فتح آفاق جديدة للانطلاق نحو الأسواق العالمية وجذب المستثمرين لهذا القطاع الصناعى خاصة مع تمتع هذا المشروع بمميزات تجعله خطوة حقيقية للعالمية بالإضافة إلى ما يتميز به الحرفيون في دمياط من مهارات فريدة.

وأشادت بجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم في تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتسويق المنتجات المصرية عالميا وتشجيع الاستثمار، من خلال تنظيم عدة زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى عدد من المشروعات القومية والترويج لتلك المشروعات بالخارج.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق لتلك الزيارة في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في تحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر وذلك لدورهم الهام في الترويج للاقتصاد المصري عالمياً، كما أشادت وزيرة الدولة للهجرة بمشروع مدينة دمياط للأثاث الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث ليس فقط على المستوى المحلى بل العالمي.

وقامت محافظ دمياط، ووزيرة الهجرة ووفد المستثمرين، بتفقد مركز تكنولوجيا الأثاث للتعرف على ما يضمه من أجهزة ومعدات حديثة تستخدم في تصميم وصناعة الأثاث وما يقدمه المركز من شهادات للجودة للمنتجات المصنعة داخل المدينة وكذلك دوره في إعداد كوادر فنية مدربة على أحدث التقنيات في مجال صناعة الاثاث من خلال عقد دورات تدريبية تخصصية، كما قاموا أيضاً بجولة تفقدية داخل المدينة والمعرض الدائم بها، إذ تم عقد مناقشة مع الصناع لمعرفة سبل توريد تلك المنتجات للمستثمرين بالخارج بمواصفات تتفق مع السوق الخارجية.