شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من «الكارت الذكي للفلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من منظومة «الكارت الذكي للفلاح»، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية، ومن خلال قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمراني.

وقال النائب محمد الغول، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إنه «أثناء عرضه طلب إحاطة حول كارت الفلاح منذ 4 سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكي للفلاح، من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، واحدى الشركة الخاصة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، رغم إنفاق ما يتجاوز ٣ ملايين جنيه، تم إنفاقها على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد».

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وعلقت رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، قائلة إنه «تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيلها في محافظتين، وجار الانتهاء من 4 محافظات أخرى قريبًا، وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية ٢٠٢٠».

وأضافت أن «كارت الفلاح للمواطن يشمل كافة حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالي المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له».

وعقب النائب محمد الغول، قائلًا: «بعد 4 سنوات، لم يتم الانتهاء إلا من محافظتين حتى الآن، ما يعنى أن أمامنا ٢٠ عامًا للانتهاء من كافة المحافظات»، مطالبا بضرورة إعداد قاعدة بيانات صحيحة، وأن يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والأملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الأحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية حاليًا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشكل صحيح».

وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الاتصالات بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء من الكارت الذكي لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف، التي تم صرفها حتى الآن على المشروع.