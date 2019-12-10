شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: 3 تحديات رئيسية تواجه الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، إن أكبر تحديات تواجه الأمن الغذائي هي ازدياد عدد السكان والتغيرات المناخية وانتشار الآفات والأمراض.

وأضاف نقيب الفلاحين إلى أن زيادة أعداد السكان الكبيرة يلزمها التحرك بسرعة نحو زيادة كميات الغذاء، وذلك بالتوسع الزراعي لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والثروه الحيوانية والداجنة والسمكية عن طريق التكنولوجيا الحديثة باستنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر إنتاجية وقليلة التكاليف ومقاومة للأمراض وتحفيز العاملين في تلك المجالات بتوفير المستلزمات بكميات كافية وأسعار مناسبة وتسويق مربح ومريح.

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وأشار «أبوصدام» إلى أن التغلب على التغيرات المناخية يأتي عن طريق خطط مدروسة ودائمة لتغيير طرق ومواعيد الزراعة طبقا لحالات المناخ المتوقعة كالاتجاه إلى الزراعة داخل الصوب واختيار الأصناف والسلالات التي تناسب المناخ المتوقع.

وأوضح «عبدالرحمن» أن انتشار الأوبئة والأمراض أصبح أكثر سهولة وسرعة من الأعوام الماضية، نظرا للتطور الكبير في عمليات النقل واستنباط الأصناف والسلالات الجديدة وازدياد عمليات الاستيراد والتصدير مما يلزم الاتجاه بنفس السرعة للسيطرة ومقاومة انتشارها والتوعية بطرق الوقاية وتشديد الرقابة المحجرية على كل الصادارات والواردات.

وأشاد «عبدالرحمن» بتوجه الدولة نحو التغلب على هذه التحديات بالمشاريع القومية العملاقة كزراعة الـ100 ألف فدان بطريقة الصوب واستصلاح واستزراع المليون ونصف مليون فدان والاهتمام بالبحث العلمي في إنتاج سلالات وأصناف تناسب المناخ المصري وتحسين وتطوير قطاع الري والاتجاه إلى الري بالطرق الحديثه والاهتمام الملحوظ بإنتاج الأسمدة والأعلاف والتوسع في الاستزراع السمكي والداجني ودعم صغار مربي الماشية ماديا عن طريق قروض البتلو.

ودعا «أبوصدام» جميع القوى والكيانات المصرية للتكاتف والتعاون للتغلب على هذه التحديات للوصول إلى أمن غذائي يحقق الاستقرار والازدهار لبلدنا العزيزة مصر.