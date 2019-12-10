شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 60 ألف باركود من البوابة الجديدة لتأشيرات العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة المصرية، إن العمل في البوابة يسير بخطى ثابتة وراسخة دون أية مشاكل، مضيفا أنه وحتى أمس تم إصدار حوالي ٦٠ ألف باركود لمعتمرين منذ انطلاق البوابة.

وأشار «إبراهيم» إلى أن إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية تتعامل بسهولة ويسر مع جوازات المعتمرين وإنهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر، والذي يعد شرطا أساسيا للسفر طبقا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة، مضيفا أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية، وليس مطار القاهرة فقط، وهناك متابعة على مدار الساعة مع إدارة الجوازت التي يبذل رجالها جهدا كبيرا لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين.

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وذكر رئيس اللجنة أن هناك تعاونا كبيرا من كافة الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحا كبيرا حتى الآن بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين.

وأكد أنه منذ بدء عمل البوابة لم تواجه أية مشاكل حتى الآن، لافتا إلى أن اليوم الأول للسفر والذي شهد عودة بعض المعتمرين لعدم وجود الباركود المخصص لهم من بوابة العمرة والذي كان يعود ربما لعدم علمهم بالإجراءات الجديدة للسفر من خلال البوابة بناء على قرار رئيس الوزراء غلا أن هذا الأمر لم يعد يتكرر وأن جميع المعتمرون يتوجهون إلى المطارات بعد التأكد من قيام شركات السياحة المنفذة للرحلة بإصدار الباركود الخاص بكل منهم من بوابة العمرة.

وأعلن «إبراهيم» أن الخبر السار لبوابة العمرة أنه تم من خلالها بالفعل إصدار الباركود الخاص ببعض المواطنين الحاملين لتأشيرات السياحة، حيث ينص قرار رئيس الوزراء أن من يحمل تأشيرات «عمرة وسياحة ومهرجانات وفعاليات وضيافة» تنفذ جميعا عن طريق البوابة ومن خلال شركات السياحة فقط، معربا عن سعادته بالتنظيم الكبير لرحلات العمرة الذي حققته البوابة بجانب دورها المهم في محاربة السماسرة وضمان حقوق المواطنين والشركات على حد سواء وضمان راحة وسلامة جميع المصريين.