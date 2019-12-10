شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم محمود حميدة وليلى علوي.. نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان سمير سيف‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف، الذي وافته المنية، مساء الاثنين، وذلك بكنيسة العذراء مريم بأرض الجولف.

ويشهد نجوم الفن مراسم القداس على الراحل سمير سيف. ولعل من أبرز الحضور ليلى علوي، ومحمود حميدة، محمود قابيل، ندى بسيوني، والمخرج يسري نصر الله، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والكاتب وحيد حامد، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

ويقام عزاء الراحل، الأربعاء، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة. يشار إلى أن المخرج الراحل قدم العديد من الأعمال منها «شمس الزناتي، المشبوه، والنمر والأنثى، وسوق المتعة، ومعالى الوزير، وغريب في بيتي، وآخر الرجال المحترمين».