شكرا لقرائتكم خبر عن «تكلم عن نفسك».. مبادرة توعوية لمواجهة ظاهرة الاكتئاب منعًا للانتحار عند الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت كلية الزراعة بجامعة المنوفية بتدشين مبادرة توعوية للطلاب تحت عنوان «تكلم عن نفسك»، لمواجهة ظاهرة الاكتئاب ومقاطعة ظاهرة الانتحار واكتشاف مشاكل الطلاب النفسية والضغوط التي يتعرض لها الطالب وذلك من خلال عقد حلقات نقاشية داخل الكلية.

نُظمت المبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن حافظ عيسى، عميد الكلية وإشراف الدكتور حسن نبيه أبوسعد.

وأكد الدكتور محمود كشك، رائد أسرة جيل جديد، التي قامت بتدشين المبادرة بسبب تعدد حوادث الانتحار بين الشباب في الفترة الأخيرة، وأن المبادرة تهدف إلى إحداث تواصل بين الطلاب والتعبير عن مشكلاتهم.